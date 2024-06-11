SON DAKİKA: Yeşilçam'ın yıldızı Murat Soydan hayatını kaybetti (Murat Soydan kimdir?)

1966 yapımı Kolsuz Kahraman adlı film ile Yeşilçam'a katılan ünlü aktör Murat Soydan, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Sana Dönmeyeceğim, Saadet Güneşi, Yalan Yıllar ve Dert Bende gibi yapımlarla tanınan 84 yaşındaki Soydan'ın ölüm haberini kızı Mehveş Soydan duyurdu.

Yeşilçam'ın yıldızı Soydan'ın ölüm haberini sosyal medya paylaşımıyla duyuran Mehveş Soydan, yaptığı paylaşımda "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadesinde bulundu.

1970'li yılların "Jön" oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolü paylaştı.

En iyi erkek oyuncu ödülü

221 filmde oynayan Murat Soydan, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Zulüm filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı.

Murat Soydan kimdir?

Türk sinema ve dizi oyuncusu Murat Soydan, 2 Ekim 1940'ta sabasının memuriyeti dolayısıyla bulunduğu Kırklareli’in Lüleburgaz ilçesinde doğdu. Gerçek adı Rüçhan Tercan olan oyuncu ilk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi Edirne’de okudu.

Murat Soydan, 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türk sinemasının en popüler erkek oyuncularından biri oldu. Sinema kariyerinin yanı sıra, Türk televizyon dizilerinde de rol almış ve izleyicilerin beğenisini kazandı.

Soydan, "Aşkın Kanunu", "Bir Garip Yolcu", "Güllü", "Kader Bağlayınca" gibi filmlerle Yeşilçam'da büyük bir şöhret yakaladı. Televizyon kariyerinde ise "Zeytin Tepesi", "Hekimoğlu" gibi dizilerde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.