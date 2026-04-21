Son depremler 21 Nisan 2026 listesi: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Ülkemizde her gün onlarca deprem meydana gelirken Akdeniz son günlerde çok hareketli... Sarsıntılar peş peşe yaşanıyor. Vatandaşlar her gün olduğu gibi bugün de "son depremler" aramasına ağırlık vermiş durumda... İşte detaylar...

10.41 - Simav (Kütahya) - 1.5

10.21 - Pazarcık (Kahramanmaraş) - 1.3

09.46 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7

09.16 - Ceyhan (Adana) - 1.4

09.15 - Selçuklu (Konya) - 0.9

09.10 - Hisarcık (Kütahya) - 2.1

09.02 - Hisarcık (Kütahya) - 1.6

08.40 - Zile (Tokat) - 1.2

08.08 - Pütürge (Malatya) - 2.4

07.31 - Kangal (Sivas) - 1.4

07.22 - Tekman (Erzurum) - 2.2

07.05 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.0

06.56 - Defne (Hatay) - 1.3

06.35 - Sultandağı (Afyonkarahisar) - 1.3

06.24 - Afşin (Kahramanmaraş) - 1.5

06.09 - Güney (Denizli) - 1.1

06.06 - Kırkağaç (Manisa) - 1.4

05.34 - Yahyalı (Kayseri) - 1.3

05.21 - Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) - 1.8

05.17 - Aladağ (Adana) - 1.7

05.07 - Çeşme (İzmir) - 1.8

04.30 - Kalecik (Ankara) - 0.9

04.03 - Güney (Denizli) - 1.1

03.56 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.5

03.43 - Akdeniz, Gazipaşa açıkları (Antalya) - 1.9

03.22 - Pütürge (Malatya) - 0.9

03.16 - Diyadin (Ağrı) - 1.0

03.11 - Beypazarı (Ankara) - 1.9

03.09 - Saimbeyli (Adana) - 1.1

03.05 - Yatağan (Muğla) - 1.2

02.26 - Refahiye (Erzincan) - 1.0

02.09 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.7

02.05 - Karakeçili (Kırıkkale) - 0.8

01.45 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 2.5