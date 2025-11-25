Son depremler 25 Kasım 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Son depremler listesi her gün sıkça araştırılan konuların başında geliyor. Büyük deprem olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sitesini kontrol ediyor. İşte bu kurumların geçtiği son veriler...
Balıkesir Sındırgı sallanmaya devam ederken pek çok yerde de ufak çaplı depremler meydana geldi. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu sıkça araştırıyor. İşte bugün yaşanan depremlerin listesi...
Son depremler (25 Kasım 2025)
09.38 – Çayeli (Rize) – 1.7
09.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
09.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
09.21 – Seydikemer (Muğla) – 1.8
09.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08.46 – Selçuk (İzmir) – 1.0
08.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08.23 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 1.6
08.03 – Merkez (Bolu) – 0.9
07.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.1
07.43 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 3.2
07.34 – Çukurca (Hakkari) – 1.9
07.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06.52 – Sarayköy (Denizli) – 1.4
06.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
06.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
06.36 – Samandağ (Hatay) – 1.9
06.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06.15 – Yazıhan (Malatya) – 1.4
06.05 – Kırıkhan (Hatay) – 2.3
05.57 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 2.4
05.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
05.49 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.5
05.45 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.0
05.44 – Seydikemer (Muğla) – 1.5
05.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
05.19 – Menderes (İzmir) – 1.1
05.14 – Yeşilyurt (Malatya) – 0.9
05.05 – Sarıkamış (Kars) – 2.8
05.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
04.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
04.30 – Ege Denizi – 3.1
04.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
04.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7
04.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
04.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
04.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
03.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
03.52 – Savaştepe (Balıkesir) – 1.5
03.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
03.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
03.39 – Kırıkhan (Hatay) – 1.5
03.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
03.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
03.13 – Soma (Manisa) – 1.5
03.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
03.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
02.54 – Pütürge (Malatya) – 1.1
02.38 – Palu (Elazığ) – 1.5
02.28 – Ege Denizi, Çandarlı Körfezi – 1.2
02.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
02.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
02.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
01.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.3
01.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
01.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
01.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
01.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
01.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
01.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
00.54 – Korkuteli (Antalya) – 1.5
00.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
00.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
00.20 – Pütürge (Malatya) – 1.0
00.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
00.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.2