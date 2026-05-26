Son depremler 26 Mayıs 2026 listesi... Yeni deprem oldu mu, deprem mi oldu?

Ülkemizde son günlerde art arda orta büyüklükte depremler yaşanıyor. Geçen gün yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin korkusu hala sürerken bugün Elazığ ve Karadeniz sarsıntıları da paniğe neden oldu. Bugün yine sıkça "son depremler" araması yapılıyor.
Vatandaşlar son zamanlarda AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem verilerini sıkça inceliyor. Art arda yaşanan sarsıntılar vatandaşları endişeye sevk ederken yine "son depremler" araması sıklaştı.
17.29 - Akdeniz, Seydikemer açıkları (Muğla) - 2.2
17.24 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.2
17.08 - Gaziemir (İzmir) - 1.0
16.40 - Sivrice (Elazığ) - 1.0
16.22 - Saimbeyli (Adana) - 1.6
16.18 - Sumbas (Osmaniye) - 1.4
16.00 - Kelkit (Gümüşhane) - 1.4
15.54 - Türkoğlu (Kahramanmaraş) - 1.6
15.52 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
15.29 - Ulubey (Uşak) - 1.0
15.27 - Ulubey (Uşak) - 0.8
15.08 - Karadeniz - 3.9
15.03 - Milas (Muğla) - 0.9
15.01 - Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) - 1.5
14.37 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.3
14.29 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
14.24 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.1
14.19 - Merkez (Bingöl) - 1.9
14.13 - Göksun (Kahramanmaraş) - 3.1
13.55 - Akdeniz, Demre açıkları (Antalya) - 1.8
13.52 - Doğanşehir (Malatya) - 1.3
13.50 - Sumbas (Osmaniye) - 1.6
13.46 - Battalgazi (Malatya) - 0.9
13.28 - Saimbeyli (Adana) - 1.4
13.15 - Sivrice (Elazığ) - 2.0
13.13 - Gürün (Sivas) - 1.6