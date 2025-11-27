SON DEPREMLER 27 KASIM 2025 LİSTESİ... En son nerede ve kaç büyüklüğüde deprem oldu?

Bugün de Türkiye'de peş peşe depremler oldu. Vatandaşlar, gün içinde meydana gelen sarsıntıların detaylarını öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor. Özellikle bazı bölgelerde hissedilen hareketlilik halkta endişe yaratıyor. En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem olduğunu incelemek isteynler "son depremler" aramasıa başvuruyor.

Son depremler (27 Kasım 2025)

09.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8

08.41 – Akdeniz, Gazimağusa Körfezi – 2.5

08.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

08.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

08.27 – Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) – 2.8

08.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.1

07.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

07.55 – Dursunbey (Balıkesir) – 1.1

07.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

07.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

07.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

07.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

06.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

06.46 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları – 2.1

06.46 – Keskin (Kırıkkale) – 1.0

06.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

06.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

06.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

06.31 – Akseki (Antalya) – 1.4

06.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

06.00 – Türkoğlu (Kahramanmaraş) – 1.6

05.57 – Simav (Kütahya) – 1.4

05.56 – Sincik (Adıyaman) – 1.3

05.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

05.33 – Akçadağ (Malatya) – 1.4

05.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

05.23 – Gölyaka (Düzce) – 1.1

05.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

05.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

05.04 – Merkez (Bartın) – 1.5

04.51 – Simav (Kütahya) – 0.9

04.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

04.33 – Bahçe (Osmaniye) – 1.2

04.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

04.25 – Kalecik (Ankara) – 0.8

04.18 – Doğanşehir (Malatya) – 1.0

04.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

04.17 – Merkez (Karaman) – 1.4

04.16 – Gölbaşı (Adıyaman) – 1.0

03.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

03.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

03.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

03.38 – Simav (Kütahya) – 1.2

03.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

03.08 – Ege Denizi – 4.6

02.56 – Akçadağ (Malatya) – 1.3

02.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

02.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

02.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

02.28 – Gördes (Manisa) – 1.6

02.22 – Gördes (Manisa) – 1.3

02.18 – Sincik (Adıyaman) – 1.7

02.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

02.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

01.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

01.57 – Simav (Kütahya) – 1.7

01.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

01.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

01.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

01.36 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.2

01.32 – Akçadağ (Malatya) – 0.9

01.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

01.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

01.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

01.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

01.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

00.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

00.24 – Akçadağ (Malatya) – 1.5

00.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

00.15 – Tavşanlı (Kütahya) – 0.9

00.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

00.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0