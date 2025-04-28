SON DEPREMLER 28 NİSAN: İstanbul'da yeni deprem oldu mu? En son nerede, ne zaman deprem oldu?

İstanbul, Kütahya derken Elazığ'da yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Binlerce kişi son depremler listesini sık sık kontrol ederek "En son nerede, ne zaman deprem oldu?" sorusuna cevap arıyor.

28 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ

Son 100 deprem incelendiğinde İstanbul ve Kütahya'da sadece bir kez 3'ün üzerinde deprem oldu. İşte liste...

15:27:41 - Simav (Kütahya) - 1.9

15:26:31 - Simav (Kütahya) - 1.3

15:24:48 - Simav (Kütahya) - 2.6

14:55:57 - Simav (Kütahya) - 1.6

14:46:00 - Simav (Kütahya) - 1.5

14:45:11 - Simav (Kütahya) - 1.7

14:26:57 - Merkez (Elazığ) - 0.9

14:21:04 - Simav (Kütahya) - 2.8

14:11:37 - Simav (Kütahya) - 2.3

13:59:40 - Simav (Kütahya) - 3.1

13:48:02 - Battalgazi (Malatya) - 1.0

13:44:47 - Simav (Kütahya) - 1.9

13:42:28 - Simav (Kütahya) - 1.4

13:24:27 - Simav (Kütahya) - 1.0

13:24:26 - Sivrice (Elazığ) - 1.3

13:19:51 - Simav (Kütahya) - 1.2

13:15:16 - Simav (Kütahya) - 1.5

13:13:15 - Simav (Kütahya) - 1.4

13:12:44 - Simav (Kütahya) - 1.3

13:03:44 - Bigadiç (Balıkesir) - 2.0

13:00:08 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - 2.3

12:58:30 - Marmara Denizi (Silivri/İstanbul) - 3.3

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