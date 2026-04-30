Son depremler 30 Nisan 2026 listesi... Az önce deprem mi oldu?
Akdeniz'deki deprem fırtınası devam ediyor. 4 ve üzeri büyük sarsıntı yaşanmazken vatandaşlar bugün de "son depremler" aramasına ağırlık vermiş durumda... İşte AFAD resmi sitesinin deprem listesi linki...
Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi'nde bugün ufak çaplı sarsıntılar yaşandı. Bugün 4 ve üzeri deprem yaşanmadı. Vatandaşlar listesi günlük kontrol ederken AFAD'ın resmi sitesi ziyaretçi akınına uğruyor. İşte detaylar...
16.11 - Ege Denizi - Saros Körfezi - Eceabat (Çanakkale) - 2.7
16.02 - Akhisar (Manisa) - 1.0
15.57 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 2.6
15.24 - Simav (Kütahya) - 0.8
15.13 - Marmara Denizi - Marmara (Balıkesir) - 2.1
14.29 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
14.26 - Menteşe (Muğla) - 1.0
14.21 - Akdeniz - 2.2
14.17 - Ege Denizi - Gökçeada (Çanakkale) - 2.2
14.01 - Ödemiş (İzmir) - 1.5
13.37 - Bahşili (Kırıkkale) - 1.2
13.29 - Sorgun (Yozgat) - 1.3
13.11 - Köyceğiz (Muğla) - 1.2
13.10 - Etimesgut (Ankara) - 1.4
13.07 - Selçuklu (Konya) - 1.2
13.00 - Söke (Aydın) - 1.2
12.56 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.6
12.46 - Akdeniz - Datça (Muğla) - 2.6
12.23 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.3
12.07 - Ege Denizi - 3.0
11.52 - Çan (Çanakkale) - 1.3
10.52 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
10.51 - Kırıkhan (Hatay) - 1.7
10.38 - Ege Denizi - 2.4
10.34 - Beypazarı (Ankara) - 1.7
09.59 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.0
09.54 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
09.50 - Ege Denizi - 2.7
09.41 - Soma (Manisa) - 1.4
09.29 - Beypazarı (Ankara) - 2.1
09.25 - Develi (Kayseri) - 1.3
09.11 - Marmara Denizi - Büyükçekmece (İstanbul) - 1.8
09.09 - Orhaneli (Bursa) - 1.7
08.19 - Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) - 1.9