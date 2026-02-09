SON DEPREMLER 9 ŞUBAT 2026 LİSTESİ... Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Yeni hafataya girildi ve pazartesi günü en çok aratılan konulardan biri de son depremler... Binlerce kişi arama motorlarını kullanarak AFAD'ın verilerini incelemek istiyor. Özellikle Balıkesir halkı "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusuna cevap arıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

08.35 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8

08.32 - Beypazarı (Ankara) - 1.9

08.17 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

08.14 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.8

08.03 - Akdeniz - 3.2

07.57 - Hilvan (Şanlıurfa) - 2.7

07.16 - Simav (Kütahya) - 1.4

06.40 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.2

06.05 - Sütçüler (Isparta) - 1.5

05.33 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

05.28 - Samsat (Adıyaman) - 0.9

05.15 - Merzifon (Amasya) - 1.1

05.11 - Pütürge (Malatya) - 0.9

04.58 - Merkez (Bolu) - 0.8

04.55 - Gökova Körfezi, Bodrum açıkları (Muğla) - 1.7

04.38 - Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) - 2.0

04.26 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

04.05 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

03.57 - Akdeniz, Demre açıkları (Antalya) - 1.7

03.57 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

03.54 - Nurhak (Kahramanmaraş) - 1.1

03.41 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

03.34 - Marmara Denizi, Marmara açıkları (Balıkesir) - 1.3

03.19 - Kocasinan (Kayseri) - 1.8

03.12 - İzmir Körfezi, Karaburun açıkları (İzmir) - 1.4

03.01 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

02.51 - Sincik (Adıyaman) - 1.6

02.28 - Doğubayazıt açıkları, İran - 1.1

02.15 - Sincik (Adıyaman) - 1.0

02.12 - Marmaris (Muğla) - 1.1

01.50 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

01.45 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.4

01.32 - Marmara Denizi, Avcılar açıkları (İstanbul) - 1.4

01.21 - İzmir Körfezi, Çiğli açıkları (İzmir) - 1.5

01.07 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

00.53 - Simav (Kütahya) - 0.8

00.48 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

00.28 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

00.26 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

00.16 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

00.13 - Palandöken (Erzurum) - 1.3

00.09 - Akdeniz - 3.4