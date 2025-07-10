SON DEPREMLER LİSTESİ 10 TEMMUZ: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 01.54’de kaydedilen depremin, yerin 11,1 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
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Ege Denizi'nde saat 01.54'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.