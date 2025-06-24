Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.09'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir durum bulunmuyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin hemen ardından X platformundan paylaştığı mesajda Adana'da 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini, çevre illerden depremin hissedildiğini ve saha taramalarının başladığını belirtti. Yerlikaya, şu ana kadar olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.