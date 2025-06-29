SON DEPREMLER LİSTESİ 29 HAZİRAN: Ankara’da 3,6 büyüklüğünde deprem
Ankara’da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.20’de kaydedilen depremin, yerin 10,62 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
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Ankara, pazar sabahına depremle uyandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.20’de merkez üssü Çubuk ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu.
AFAD depremin 10,62 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medyada paylaşım yaptı.
İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.