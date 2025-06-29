Ankara, pazar sabahına depremle uyandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.20’de merkez üssü Çubuk ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu.

AFAD depremin 10,62 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medyada paylaşım yaptı.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.