SON DEPREMLER LİSTESİ 5 HAZİRAN: Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.32’de kaydedilen depremin, yerin 67,26 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.