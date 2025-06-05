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SON DEPREMLER LİSTESİ 5 HAZİRAN: Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.32’de kaydedilen depremin, yerin 67,26 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

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SON DEPREMLER LİSTESİ 5 HAZİRAN: Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: HABER MERKEZİ