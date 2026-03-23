SON DEPREMLER LİSTESİ: Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem oldu mu? (23 Mart 2026)
Haftanın ilk gününde vatandaşlar nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek istiyor. Sarsıntıları anlık takip etmek isteyenler "son depremler" araması yapıyor. İşte AFAD'ın 23 Mart 2026 listesi...
Türkiye'nin birçok şehrinde depremler yaşanıyor. Bugün de sarsıntılar devam ederken bu depremler 4'ün altındaydı. Binlerce kişi "son depremler" araması yapıyor.
11.42 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
11.21 - Karaköprü (Şanlıurfa) - 1.8
11.12 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
11.04 - Aziziye (Erzurum) - 1.9
10.51 - Sultandağı (Afyonkarahisar) - 1.1
10.50 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
10.49 - Beyağaç (Denizli) - 1.2
09.58 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
09.56 - Biga (Çanakkale) - 1.1
09.53 - Hendek (Sakarya) - 2.3
09.46 - Ceyhan (Adana) - 2.0
09.44 - Toroslar (Mersin) - 2.7
09.43 - Hisarcık (Kütahya) - 2.8
09.34 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
09.28 - Hisarcık (Kütahya) - 1.2
09.23 - Merkez (Elazığ) - 1.0
09.21 - Doğanşehir (Malatya) - 2.3
09.13 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
09.06 - Merkez (Bolu) - 2.2
09.02 - Karaisalı (Adana) - 1.9
09.00 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.8
08.18 - Simav (Kütahya) - 1.4
08.02 - Fethiye (Muğla) - 1.3
08.00 - Merkez (Bolu) - 1.8
07.51 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
07.48 - Dörtdivan (Bolu) - 1.3
07.41 - Kırkağaç (Manisa) - 1.7
07.40 - Kale (Malatya) - 1.1
07.34 - Şirvan (Siirt) - 1.5
07.10 - Akdeniz - 2.7
07.07 - Çivril (Denizli) - 1.1