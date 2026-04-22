Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e 11 ay hapis cezası
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Murat Övüç ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Övüç'ün "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediğini belirterek, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Sanıktan beraat talebi
Mütalaaya karşı savunma yapan Övüç, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Mahkeme, sanığın "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 11 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.