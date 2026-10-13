Sosyal medyada çocuklar için yeni dönem başlıyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı'nın ardından çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı.

Göktaş, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında yalnızca 15 yaşını dolduran kullanıcıların yaşlarını e-Devlet üzerinden doğrulayarak sosyal medya hesabı açabileceğini belirtti. Platformlara uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanınacak. Bu tarihten sonra dijital kodla yaş doğrulama sistemine geçilecek.

15-18 yaş grubuna hangi yasaklar geliyor?

Yeni düzenleme, 15-18 yaş arasındaki kullanıcıların sosyal medya deneyimini de değiştirecek. Bu yaş grubundaki kullanıcılar için canlı yayın açma ve ekran kaydı alma özellikleri kullanılamayacak. Ekran bağımlılığını artırdığı belirtilen sürekli kaydırma ve başa sarma gibi özellikler de sınırlandırılacak. Ayrıca çocuklara yalnızca takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek ve mesajların görüldü bilgisi kapatılacak.

Çocukların sürekli reklama maruz kalmasını önlemeye yönelik tedbirler de uygulanacak.

Sosyal medya hesabı açarken e-Devlet doğrulaması

Yeni sistemde sosyal medya hesabı oluşturmak isteyen kullanıcılar, yaş doğrulaması için e-Devlet'e yönlendirilecek. Buradan alınacak dijital kodla yaş bilgisi doğrulanarak hesap açılabilecek. Ancak denetim yalnızca hesap açılışıyla sınırlı olmayacak. Sosyal medya platformları, kullanım sırasında da kendi teknolojileriyle yaş kontrolü yapabilecek.

Bir hesabın 15 yaşından küçük biri tarafından kullanıldığından şüphelenilmesi halinde hesap geçici olarak askıya alınacak ve yeniden e-Devlet doğrulaması istenecek.

Anne ve babanın hesabını kullanan çocuklar da denetlenecek

Bakan Göktaş, çocukların ebeveynlerinin hesapları üzerinden sosyal medyaya erişmesi ihtimaline karşı da kontrol mekanizması oluşturulduğunu belirtti.

Platformların şüpheli kullanımlarda yeniden yaş doğrulaması isteyebileceğini söyleyen Göktaş, denetimin hem kamu kurumları hem de sosyal medya şirketleri tarafından yürütüleceğini ifade etti. Göktaş, düzenlemenin amacının çocukları dijital ortamdaki risklerden ve bağımlılık oluşturan uygulama özelliklerinden korumak olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş'tan fon soruşturması açıklaması

Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması kapsamında ailesine yönelik iddialarına da yanıt verdi. Özlale'nin basın toplantısında açıkladığı dosya numarasının babasına ait olduğu yönünde iddiada bulunduğunu belirten Göktaş, söz konusu numara üzerinden dosyanın babasıyla ilgili olup olmadığını kontrol edebildiğini söyledi. Bakan Göktaş, soruşturma dosyalarına ilişkin bilgilere nasıl ulaşıldığının açıklanması gerektiğini savundu.