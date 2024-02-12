Sosyal medyadan kişisel veri paylaşımına iki yıl ceza
Sosyal medya hesabından bir kişinin özel verilerini paylaşan sanığa iki yıl hapis cezası verildi.
Denizli'de kişisel verilerinin yerel haberlerin paylaşıldığı bir sosyal medya hesabından ifşa edildiğini öne süren bir kişi, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Soruşturma sonunda, sosyal medya hesaplarının kullanıcısı Osman B. hakkında 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na muhalefet' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Denizli 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanık 2 yıl hapisle cezalandırıldı.
Daha önce de 'hakaret' suçundan sabıkası bulunduğu öğrenilen sanık tutuklandı.