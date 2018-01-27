Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen inşaat işçisi S.Ö, Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA