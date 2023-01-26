SPK açıkladı! İşte Çelik Halat’ın çağrı fiyatı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çelik Halat'ın (#CELHA) yüzde 69,83'lük paylarının Doğan Holding'den Artaş İnşaat ve Betatrans Lojistik Sanayi'ye devredilmesinin ardından, şirket tarafından gerçekleştirilecek zorunlu pay alım teklifi başvurusunu karara bağladı.

Pay alım teklifinde bulunma başvurusu onaylandı

Kurul'un kararına göre, Çelik Halat'ın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere, beher 1 TL nominal değerli şirket payı için 17,3919 TL ile 0,9006 euronun pay alım teklifinin fiilen başlayacağı günden önceki iş günü TCMB tarafından açıklanan döviz kuru kullanılarak hesaplanacak TL karşılından yüksek olanı üzerinden pay alım teklifinde bulunma başvurusu onaylandı.

SPK'dan açıklama yapıldı

Kararla ilgili SPK bülteninde yer alan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin sahibi olduğu %69,83 oranındaki Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (Şirket) paylarının sırasıyla %75 ve %25 oranlarına isabet eden kısımlarının Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından devralınması sonucunda ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında, Şirket’in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere, beher 1 TL nominal değerli Şirket payı için 17,3919 TL ile 0,9006 euronun pay alım teklifinin fiilen başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru kullanılarak hesaplanacak TL karşılığından yüksek olanı üzerinden zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.