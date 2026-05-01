Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan uçak İstanbul’a indi
İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını taşıyan ve Girit’ten kalkan uçak İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Uçakta, Türk vatandaşlarının yanı sıra 14 farklı ülkeden toplam 59 aktivistin bulunduğu bildirildi.
Uçakta, Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda’dan filo katılımcıları da dahil olmak üzere toplam 59 kişi bulunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA