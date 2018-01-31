'Süper Kanlı Mavi Ay' İstanbul'dan da izlendi

31 Ocak 2018

Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü tam Ay tutulması ile 'Mavi Süper Ay' görünümü aynı anda izlenmesi nedeniyle 'Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması' olarak adlandırılan gökyüzü olayı İstanbul'dan da izlendi.

Amerikan Havacılılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, 2015'ten bu yana ilk ay tutulmasının yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, gece saatlerinden başlayan tutulmanın Kuzey Amerika'nın Batı sahillerinden Pasifik Okyanusu'nun doğu kıyılarına kadar bölgede doğrudan gözlemlenebildiği belirtildi.

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'dan yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

Öte yandan bu gök olayı, Ay'ın aynı aylık periyotta ikinci kez Dolunay halini aldığı "Mavi Ay" ve eliptik yörüngede Dünya'ya en yakın olduğu, dolayısıyla en büyük halde göründüğü "Süper Ay" görünümleriyle aynı tarihe denk geliyor.

Bu üçlü görünüm en son 1982 yılında ortaya çıkmıştı. "Mavi Süper Kanlı Ay"ın bundan sonra en erken 2037'de görüleceği belirtildi.

Kaynak: AA