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Süper Loto'nun 42 milyona ulaşması bekleniyor

Süper Loto'da 11 haftadır devreden büyük ikramiyenin bu hafta 42 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

Süper Loto'nun 42 milyona ulaşması bekleniyor
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Süper Loto 6/54 oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadığından, 34 milyon 56 bin lira tutarındaki ikramiye devretti.

Bu hafta yapılacak çekilişte Süper Loto'da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 42 milyon liraya çıkması bekleniyor.

Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1 kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.

Kaynak: AA

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