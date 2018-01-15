Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
Hatay'ın Suriye sınırına çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ile sinyal kesici araç sevk edildi. Hudut birlikleri sınır hattındaki devriyelerini sıklaştırırken, Afrin kırsalındaki bazı noktalardan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları ve sinyal kesici askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Türkiye'deki çeşitli birliklerden TIR'lar üzerinde gönderilen 24 zırhlı personel taşıyıcı ve sinyal kesici askeri araç Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Birlikler sınırda teyakkuzda
Öte yandan, hudut birliklerinin Afrin sınırında, 24 saat zırhlı araçlarla sık sık devriye attığı ve kulelerden termal kameralarla sınır hattını izlediği öğrenilirken, sınıra yakın bazı noktalara beton bloklarla mevzi yapıldığı görüldü.
Kırıkhan ilçesi karşısındaki terör örgütü PYD/PKK kontrolünde yer alan Afrin'e bağlı Nesreyieh bölgesi yakınlarındaki birkaç noktada yoğun dumanların yükseldiği gözlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ve bugün Afrin’e müdahale edileceği açıklamasından sonra Kilis’teki birlikler de hazır bekliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat her an başlayabilir
Kaynak: AA