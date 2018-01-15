Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat her an başlayabilir

15 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da Kazan Soda Elektrik Fabrikası'nın açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'de 30 bin kişiden oluşan sınır koruma gücü kurulacağı yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi.

Erdoğan, "ABD ülkemiz sınırlarında terör ordusu kurduğunu ikrar etti, bize düşen de bu terör ordusunu doğmadan boğmaktır. TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır harekat her an başlayabilir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. Biz Türkiye'yiz sıradan bir çadır devleti değiliz. Şimdi bazıları Suriye'de sınırda tehdit sallıyor. Topunuz gelin, ne olursanız olun, tepenize ineceğiz bunun başka çaresi yok. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar 2023 hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaklar.

"Terör ordusunu doğmadan boğacağız"

ABD ülkemiz sınırlarında terör ordusu kurduğunu ikrar etti, bize düşen de bu terör ordusunu doğmadan boğmaktır. Orada 30 bin kişilik terör ordusu kurmuş.

Biz bunların nasıl kalleş, nasıl ikiyüzlü olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ordunun adı kalleşler ordusudur, bu böyle bilinsin. İki gün sonra başları dara düştüğünde oradaki Amerikan askerlerine ilk silah doğrultacak olan işte bu 30 bin kişilik teröristlerdir.

"Teröristlerle aramızda durmayın"

Bizim tüm müttefiklerimize, dostlarımıza söylediğimiz söyleyeceğimiz şudur; Teröristlerle aramızda durmayın, katil sürüleriyle aramıza girmeyin. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üslerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerin üniformalarındaki işaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte olanları da toprağa gömmek mecburiyetinde biz kalmayalım.

Şu anda zaten obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilip de sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz? Biz bu terör örgütlerinin ortadan kalkması tavsiyesini kendilerine yaptık. 'DEAŞ denilen terör örgütünü bir başka terör örgütüyle yok etmeye çalışmasını biz asla kabul etmiyoruz' dedik. Eğer biz stratejik, model ortaksak bu işi bizimle yapmak durumundasınız.

"Harekat her an başlayabilir"

TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır harekat her an başlayabilir. Ardından da sıra diğer bölgelere gelecektir. . Sınırlarımız boyunca değil 30 bin, tek bir terörist dahi bırakmayana kadar bu operasyonlar sürecektir."

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