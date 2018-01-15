Suriye ateşi piyasalara sıçradı

15 Ocak 2018

Suriye sınırına yönelik son gelişmeler ABD ile tansiyonun artacağına dair endişeleri artırdı. Bu ise TL'ye negatif yansıyor. TL bugün gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı. Bu ayrışma Borsa İstanbul'a da yansıdı ve BİST 100'de kayıp yüzde 2'yi geçti.

Dolar endeksi 3 yılın dip seviyesindeki seyrini sürdürürken, dolar/TL yukarı yönlü hareket ediyor.

Doların majör para birimleri karşısındaki değerini ölçen endeks bugün 90,05'e kadar geriledi ve Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Bugün, euro, dolar karşısında 1.2297 ile 3 yılın zirvesine çıktı; dolar, Çin yuanı karşısında 6.4180 ile 2 yılın en düşük düzeyine geriledi.

Dolardaki bu zayıf seyre karşın dolar/TL, jeopolitik risklerin etkisiyle yukarı yönlü hareket etti. Güne 3.75 civarında başlayan kur saat 18:00'de yüzde 1,5 yükselişle 3.80'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 2,05 artışla 4.66'da yer aldı.

Uzmanlar, Suriye sınırında yaşanan gelişmelerin jeopolitik riskleri yeniden gündeme getirdiğini ve bunun TL varlıklar üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti.

Borsada satışlar derinleşti

Türk hisse senetleri piyasası da, tarihi zirvelere yükselen ABD ve Asya borsalarına karşın jeopolitik endişelerin baskılamasıyla yurtdışından negatif ayrıştı.

Haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da kapanış saatlerine doğru kayıplar arttı.

Güne satıcılı başlayan BİST 100, gelen alımlarla artıya geçti ve günün ilk yarısını 115.000 üzerinde tamamladı.

TL'de yaşanan değer kayıplarının da etkisiyle kapanış saatlerine doğru yoğun bir satış baskısı gören endeks, 113.000'de tutunmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayan BİST 100 endeksi günü 2.485 puan (yüzde 2,17) düşüşle 112.159 puandan tamamladı.

Aralık ayındaki güçlü performans sonrası Borsa İstanbul’da kâr satışlarının bir süre daha devam edebileceğini belirten analistler, negatif ayrışmanın kısa vadeli düzeltme şeklinde ilerlemesini bekliyor.

Erdoğan: Harekat her an başlayabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pazar günü yaptığı bir konuşmada, "Güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Müttefiklerimizin terör örgütüyle aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan bugün de, "TSK en kısa sürede Afrin ve Mümbiç meselesini halledecektir. Harekat her an başlayabilir. Sınırlarımız boyunca değil 30 bin tek bir terörist dahi bırakmayana kadar bu operasyonlar sürecektir" dedi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon dün, Kuzey Suriye ve Irak hattı boyunca çoğunluğu YPG üyesi yaklaşık 30 bin kişilik sınır gücü oluşturacaklarını açıklamıştı.

PPK kararı ve Fitch bekleniyor

Küresel ve jeopolitik gelişmelerin yön verdiği piyasalarda bu hafta Perşembe günkü açıklanacak olan PPK kararları ve Cuma günkü Fitch'in Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesi de izleniyor.

TCMB'nin TL'deki sert değer kaybı ile enflasyondaki yükselişin sürmesini önlemek adına Aralık ayında gerçekleştirdiği 50 baz puanlık geç likidite penceresi (GLP) ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti artışı ardından Ocak ayında kısa vadeli faizleri sabit tutması bekleniyor.