Suriye'de bir sivil personel şehit oldu

30 Ocak 2018

Zeytin Dalı Harekatı'nda DSİ çalışanı bir sivil şehit oldu. Bir sivil ağır yaralanırken, bir asker ise hafif yaralandı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır." denildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bugün Zeytin Dalı harekatına katılan DSİ mensuplarımızdan Yasin Tanboğa şehit olmuş, Mahmut Pakyürek ağır şekilde, Uzm. Çvş. Ömer Güneş ise hafif yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailesi ve Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA