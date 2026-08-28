Suriye'nin diplomatik pasaportlularına Türkiye'de vize muafiyeti

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Suriye'nin diplomatik pasaport taşıyan vatandaşlarının Türkiye'ye yönelik bazı seyahatleri ile görevlendirmelerinde vize muafiyeti uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren karar, diplomatik pasaport sahibi Suriye vatandaşlarının Türkiye'de göreve atanmalarını, transit geçişlerini ve turistik amaçlı ziyaretlerini kapsıyor.

180 günde 90 güne kadar vizesiz kalabilecekler

Karara göre diplomatik pasaport hamili Suriye vatandaşları, Türkiye'ye turistik amaçla yapacakları seyahatlerde her 180 günlük dönem içinde en fazla 90 gün ikamet edebilecek. Bu kapsamda gerçekleştirilecek ziyaretlerde vize şartı aranmayacak.

Söz konusu kişiler, Türkiye üzerinden yapacakları transit geçişlerde de vizeden muaf tutulacak.