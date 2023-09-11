Suriye'ye giden TIR'a gümrükte 25 milyon liralık baskın

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, söz konusu operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bilgi paylaştı.

Operasyonu gerçekleştiren ekibi tebrik eden Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak kaçakçılara göz açtırmadıklarını ifade etti.

Bakan, "Gümrük Muhafaza teşkilatımız, yasa dışı ticaretle mücadelede etkin rol oynayan, toplum sağlığını ve güvenliğini önceleyen çalışmalarına titizlikle devam ediyor" diye yazdı.

Bolat, şöyle devam etti: "Ekiplerimiz, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir TIR'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 25 milyon lira değerinde ilaç ve kimyasal maddenin yanı sıra kamera, drone ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirdi."

Madde madde sayıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan da operasyona ilişkin açıklama geldi.

Açıklamaya göre, Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi çalışmaları çerçevesinde Suriye'ye gitmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen TIR'da arama yapıldı.

Aramada, plastik kasaların içine gizlenmiş 266 bin 723 muhtelif ilaç, yaklaşık 280 litre olduğu belirlenen 57 bidon içerisinde "dietil eter" cinsi kimyasal madde, drone ve kameradan oluşan 30 elektronik eşya ve 16 cep telefonu cinsi eşya bulundu. Kaçak eşyanın değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu belirlendi.