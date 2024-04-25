Sürücü ve sürücü adayları şaşkın: Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak mı? İşin aslı ortaya çıktı

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sürücü ve sürücü adaylarını yakından ilgilendiren bir değişikliğe gidildiğine yönelik haberler bugün pek çok basın yayın kuruluşu tarafından kullanıldı.

Haberlere göre; ehliyet alımı ve ehliyet yenileme süreciyle ilgili yeni bir döneme girildiği; alınan kararla birlikte uyku apnesi tanısı konulan kişilerin trafiğe çıkmasına artık izin verilmeyeceği öne sürüldü.

Ancak haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, haberlerin manipülasyon içerdiğini X (Twitter) hesabından yayınladığı bir mesajla duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esaslar; Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlenmiştir” hatırlatması yaparken, söz konusu yönetmeliğin 7. Maddesi’ne atıfla şu bilgiyi verdi:

* Ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilenler kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacak.

* Ancak uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği; doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebilecek.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yukarıda anılan yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu olmadığını duyurdu.