Sürüye yıldırım isabet etti, 51 küçükbaş hayvan telef oldu

Olay, Kemah’a bağlı Oğuz köyünde meydana geldi. Orhan Küçükkaya’ya ait koyunlar arazide otlandığı esnada sağanak yağmur etkili oldu. Şiddetini artıran sağanakla birlikte sürüye yıldırım isabet etti. Çobanın bilgi vermesiyle sürü sahibi olay yerine ulaştı. Yıldırım düşmesi sonucu 51 koyun telef oldu. Çobanın ise olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.