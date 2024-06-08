TABA-AmCham güven tazeledi

Yüksek katılımla gerçekleşen Genel Kurul, Divan Heyeti seçimi, Saygı duruşu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibrası, Dernek organları üyelerinin seçimi, önergeler, dilek ve temennilerin okunması gündemleri ile gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, "2021-2024 tarih aralığı dönemimizi geride bırakmanın mutluluğu ve gururu ile hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" diyerek başladığı konuşmasını;

"Derneğimiz bugün 470 üyeyle, ABD'de 6 eyalet temsilciliği, Türkiye'de 3 şube ve 2 temsilcilikle hizmet veriyor. Tabi ki büyüme sürecimiz sadece rakamlardan ibaret değil. Gerek gündemdeki konularla yaklaşımımız, gerekse yıllardır inançla ve kararlılıkla hayata geçirdiğimiz çalışmalar sonucunda, kamuoyunda ve karar mercilerinde fikirlerine önem verilen bir kuruluş olmayı da başardık. Ekonomik etki analizimiz 470 üye, 19 milyon dolar ciro, 3 milyar dolar ihracata ulaşmıştır. ABD'ye yapılan ihracatın 1/4'ü TABA üyelerince yapılmaktadır" diyerek sürdürdü.

Etkinlikte 3 rapor ve gelecek hedefleri konuşuldu

Sanlı toplantıda, Eyalet bazlı ABD Ticaret raporu, Türk Devletler Teşkilatının Türk Ekonomik Birliği'ne dönüşmesi halinde ekonomik etki analizi, ABD Yaptırımları Detay Raporu detaylarını konuklarla paylaştıktan sonra "ABD'ye yaptığımız ihracat ABD'nin ithalatının yüzde 4'ünü karşılıyor. Türkiye'mizin Dünya GSMH'daki yeri yüzde 1 yani, ülkemiz kapasite artırımına gitmeden doğru pazarlama ve lojistik stratejisiyle ABD'ye yaptığımız ihracatı 12 milyar dolar seviyesinden 30 milyar dolar seviyesine çıkarabilir. Eyalet bazlı stratejiler oluşturmamız gerekiyor, 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi bu anlamda hayal değil reel gerçekliktir" dedi ve sözlerini "Daha zengin, daha gelişmiş, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla mükemmel işlediği mutlu, huzurlu, müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sürdürdü.

Cengiz Aygün yönetime tebriklerini sundu

Derneğin Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını yapan Cengiz Aygün, güven tazeleyen yönetimi tebrik ederek, "Genel kurulumuz tek listeyle seçime girmekte dolayısıyla şimdiden hayırlı olsun diyorum sayın TABA başkanımız Süleyman Ecevit Sanlı ve tüm yönetim kurulu üyelerimize de şimdiden başarılar diliyorum. TABA' yı benim çok detaylı burada size anlatmama gerek yok çünkü TABA 'nın ne olduğunu, gücünü, konumunu hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz ama şunu belirtmek isterim ki son yıllarda TABA büyük işler başarmıştır. Özellikle son yıllarda üzerindeki sararmış yaprakları atarak yeşillenmiş ve bir çok başarıya imza atmıştır ve atmaya da devam etmektedir. 150'ye yakın yeni sanayici ve ihracatçımızın son dönemdeki katılımlarıyla TABA üyelerimizin sayısı 470'e çıkarmış ve TABA üyelerimiz ülkemizden Amerika'ya yapılan ihracatın dörtte birini yapar hale gelmiştir" dedi.