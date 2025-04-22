Tabela değişecek! Motorine zam geliyor (22 Nisan güncel akaryakıt fiyatları)

Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki yükseliş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını bir kez daha etkiledi.

Motorin zammı bu gece tabelaya yansıyacak

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk zam gelecek.

Son olarak 17 Nisan’da benzine 94 kuruş zam gelmişti. Ancak bu kez yalnızca motorin fiyatlarına zam gelmesi beklenirken, benzinde herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'daki güncel akaryakıt fiyatları

Zam sonrası motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 45,36 TL’ye, Ankara’da 46,17 TL’ye ve İzmir’de 46,50 TL’ye çıkacak. Benzin fiyatları İstanbul’da 45,16 TL, Ankara’da 45,75 TL, İzmir’de 46,12 TL seviyesini koruyor.

Fiyatlar, şehirler, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor. Tüketicilerin en güncel fiyatları yaşadıkları bölgedeki istasyonlardan kontrol etmesi gerekiyor.