Tabela değişti: LPG'den sonra bu kez motorine (mazot) dev indirim!
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Otogaz (LPG) litre fiyatında 1 lira 20 kuruşluk indirimin ardından bu kez de motorin fiyatlarına dev bir indirim geldi. Akaryakıt istasyonlarında tabelalar değişirken, sürücüler bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. Peki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Dün otogaz (LPG) litre fiyatına yapılan 1 lira 20 kuruşluk indirimin ardından, bu kez motorin fiyatlarında ciddi bir düşüş gerçekleşti.
Motorin'e ne kadar indirim geldi? (Motorin (mazot) kaç TL?)
Brent petrol fiyatlarındaki gerilemeye paralel olarak motorin grubunda bugün gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere 1,29 TL indirim yapıldı. İndirimle birlikte motorin litre fiyatları İstanbul’da 44,20 TL’ye, Ankara’da 45,02 TL’ye, İzmir’de ise 45,35 TL’ye kadar geriledi.
Akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları güncellenirken, sürücüler bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,20 TL/LT
Motorin: 44.20 TL/LT
LPG: 26,19 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,05 TL/LT
Motorin: 44.08 TL/LT
LPG: 25,59 TL/LT
Ankara
Benzin: 45,81 TL/LT
Motorin: 45.02 TL/LT
LPG: 26,09 TL/LT
İzmir
Benzin: 46,17 TL/LT
Motorin: 45.35 TL/LT
LPG: 26,04 TL/LT