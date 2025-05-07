Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Dün otogaz (LPG) litre fiyatına yapılan 1 lira 20 kuruşluk indirimin ardından, bu kez motorin fiyatlarında ciddi bir düşüş gerçekleşti.

Motorin'e ne kadar indirim geldi? (Motorin (mazot) kaç TL?)

Brent petrol fiyatlarındaki gerilemeye paralel olarak motorin grubunda bugün gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere 1,29 TL indirim yapıldı. İndirimle birlikte motorin litre fiyatları İstanbul’da 44,20 TL’ye, Ankara’da 45,02 TL’ye, İzmir’de ise 45,35 TL’ye kadar geriledi.

Akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları güncellenirken, sürücüler bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,20 TL/LT

Motorin: 44.20 TL/LT

LPG: 26,19 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,05 TL/LT

Motorin: 44.08 TL/LT

LPG: 25,59 TL/LT

Ankara

Benzin: 45,81 TL/LT

Motorin: 45.02 TL/LT

LPG: 26,09 TL/LT

İzmir

Benzin: 46,17 TL/LT

Motorin: 45.35 TL/LT

LPG: 26,04 TL/LT