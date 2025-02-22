Tabela değişti, motorin zammı pompaya yansıdı! (22 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları)
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının genel seyrini belirlemeye devam ediyor. 22 Şubat 2025 Cumartesi itibarıyla motorin (mazot) fiyatlarına zam geldi. Peki22 Şubat 2025 Cumartesi gününde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin (mazot), LPG (otogaz) fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?" "Benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" benzeri soruları aratıyor. İşte detaylar...
Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 22 Şubat 2025 itibarıyla herhangi bir zam bulunuyor.
Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatlarına ne kadar zam gelecek?
Bugün gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) fiyatlarında 1,45 TL zam geldi.
Geçtiğimiz ayda akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken artışlar gerçekleşmişti. 16 Ocak 2025'te motorin fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, 18 Ocak 2025'te benzinin litre fiyatı 91 kuruş artmıştı.
En son ise 5 Şubat itibarıyla geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 1 lira 10 kuruş zam gelmişti.
22 Şubat 2025 güncel akaryakıt (benzin, motorin ve LPG) fiyatları
Güncel fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:
İstanbul akaryakıt fiyatları
Avrupa Yakası
Benzin: 46.43 TL/LT
Motorin: 48.00 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT
Anadolu Yakası
Benzin: 46.27 TL/LT
Motorin: 47.89 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.97 TL/LT
Motorin: 48.71 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 47.35 TL/LT
Motorin: 49.08 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT