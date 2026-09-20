Tahir Sarıkaya'nın bankacılık verileri için inceleme yapıldı

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Başsavcılıkça, gazeteci Cem Küçük'ün de arasında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, soruşturmada tutuklanan gazeteci Sarıkaya hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen bankacılık ham verileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerince incelemeye alındı.

İncelemenin ardından hazırlanan "mali veri inceleme raporu"nda, 2017-2026 dönemini kapsayan transfer özetine göre Sarıkaya'nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleştiği belirtildi.

Raporda bu kapsamda yapılan analizde, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği, bu nedenle "izaha muhtaç şüpheli para transferleri" olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Hesaptan çıkan paralarda ise aynı kapsamdaki tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu belirtilen raporda, söz konusu işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya'nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, Sarıkaya'nın hesabına Paribu Teknoloji AŞ'den 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira para geldiği tespit edilirken, bu hareketlerin "şüpheli kripto para hareketi" olarak nitelendirildiği kaydedildi. Aynı platforma Sarıkaya'nın hesaplarından ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiğinin belirlendiği raporda yer aldı.

Çok sayıda transferin "borç", "borç iadesi" ve "elden alınan borç" açıklamalarıyla gerçekleştirildiği kaydedilen raporda, bu tür işlemlerin "kişisel borç alışverişi ile açıklanamayacak sıklıkta ve tutarlarda" olduğu belirtilerek, açıklaması bulunmayan veya mali profille uyumsuz görülen transferler sıralandı.

"Yüksek tutarlı paraların önemli bölümünün işlem açıklamaları yetersiz"

Raporda, soruşturmanın şüphelilerinden Serdar Özyurt'un şahsi hesabından Tahir Sarıkaya'nın hesabına 64 işlemde toplam 4 milyon 541 bin 100 lira gönderildiği belirtilerek, Özyurt'un şirketleri ve aile fertleriyle ilgili hareketlere de yer verildi.

Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerle ilgili raporda, 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira para girişi, 221 milyon 503 bin 879 lira para çıkışı olmak üzere toplam 560 milyon 822 bin liralık hareket gerçekleştiğine ilişkin tespitler aktarıldı.

Raporda, kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesap hareketlerinin uyumsuz olduğu aktarılarak, şirket hakkında uzman bilirkişilerce ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi.

Sarıkaya'nın hesabına soruşturmanın şüphelilerinden İsmail Çanak'tan 294 işlemde 4 milyon 537 bin 782 lira giriş olduğu ifade edilen raporda, işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve transferlerin büyük bölümünde "elden alınan borç ödemesi" ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.

Kıbrıs merkezli otel işletmelerine yönelik işlemlere ilişkin incelemeye de yer verilen raporda, Sarıkaya'nın hesabından bir otele 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği belirtildi.

Raporda, Sarıkaya'nın hesabına başka bir otelden 420 bin lira geldiği, Sarıkaya'nın bu otele 5 ayrı işlemde toplam 500 bin lira gönderdiği kaydedildi. Bu para hareketlerinin kumar ödemeleriyle ilişkili olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu öğrenildi.

Bazı para trafiklerine ilişkin verilere de yer verilen raporun sonuç bölümünde, Sarıkaya'nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu kaydedildi.

Raporda, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya'nın mali profili ve gazetecilik mesleğini icra eden ücretli bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.