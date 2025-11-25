Taksiyle geldiler, 2 milyon TL dolandırdılar, otobüste yakalandılar!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan F.T., telefonla arayan kişilerin “eşin uyuşturucu soruşturmasında” yalanına inanarak evdeki 2 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyalarını bir poşete koyup dolandırıcılara teslim etti. Kadın kısa süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Ekipler şüphelilerin taksiyle ilçeye geldiğini, ardından İstanbul otobüsüne bindiklerini tespit etti. Otobüs Bilecik girişinde durdurularak S.G. ve A.T. çalınan para ve altınlarla yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen eşyalar F.T.’ye teslim edildi.