Tarlasına safran ekti, kilosunu 200 bin TL'den satıyor

Elazığlı inşaat ve ziraat mühendisi Bayram Çalışkan (35), dört yıl önce araştırma yaparken Safranbolu’da yetişen safran bitkisini keşfetti.

O tarihte deneme amaçlı ilk siparişini veren Çalışkan, temin ettiği soğanları Yarımca köyünde bulunan bahçesine ekti.

İHA'nın haberine göre; bu yıl dördüncü hasadını yapan Çalışkan, safranın gramını yaklaşık 200 TL'ye satıyor.

Safran bitkisinin sadece yüksek fiyatıyla değil, aynı zamanda hücre yenileme ve vücut direncini artırma özellikleriyle de biliniyor.

Safran bitkisinin ekonomik getirisi hakkında bilgi veren Bayram Çalışkan, ''Gramının fiyatı, 150 ile 200 TL arasında değişiyor" derken, ilk üç yılda toplamda 300 bin TL civarında gelir elde ettiklerini anlattı.