Tayvan'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Tayvan'ın kuzeyinde yer alan Yilan ili açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının, bölge genelinde geniş bir alanda hissedildiği bildirildi.
Merkezi Meteoroloji Bürosu (CWA) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Yilan kent merkezinin yaklaşık 38,7 kilometre kuzeydoğusu olarak belirlendi. Depremin yerin 98,3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Geniş bölgede hissedildi
6,1 büyüklüğündeki sarsıntının yalnızca Yilan ile sınırlı kalmadığı, Tayvan'ın kuzeyi ve doğu kıyısındaki diğer yerleşimlerde de hissedildiği belirtildi.
Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.