TBMM 40 stenograf yardımcısı alacak

19 Ocak 2018

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Meclis Tutanak Hizmetleri Başkanlığının stenograf ihtiyacını karşılamak amacıyla TBMM Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda azami bir yıl süreli stenografi kursu açılacak.

Söz konusu kursa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesindeki genel ve özel şartları taşıyanlar arasından, yeterlilik ve yarışma sınavı ile 60 stenografi kursiyeri seçilecek ve kurs sonunda yapılacak yazılı ve mülakat sınavında başarılı olanlardan 40 stenograf yardımcısı alınacak.

Stenografi kursu giriş sınavı başvurusunda, ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınacak.

Başvurular 22 Ocak'ta başlayıp 5 Şubat tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda yapacak. Şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

Kursiyerlere asgari ücret tutarında aylık ödeme

Stenografi kursu mesai gün ve saatleri içerisinde verilecek. Ara sınavlarda başarılı olanlar, kurs programının bir sonraki bölümüne devam edecek.

Stenografi kursu TBMM tarafından ücretsiz olarak verilecek. Kamu kurumlarında çalışanlar hariç stenografi kursiyerlerine kurs süresince damga vergisi hariç, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın net asgari ücret tutarında aylık ödeme yapılacak.

Kursu başarıyla tamamlayanlara TBMM tarafından stenografi kursu başarı sertifikası verilecek.

Kaynak: AA