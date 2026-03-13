TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bir asırdır uygulanan böl-parçala senaryosunu bozuyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen “Emekçilerle İftar Programı”nda yaptığı konuşmada dünyanın kuralların hızla değiştiği ve dengelerin altüst olduğu bir dönemden geçtiğini söyledi.

Küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler, ekonomik eşitsizlikler ve teknolojik dönüşümlerin toplumları doğrudan etkilediğini belirten Kurtulmuş, Türkiye’nin bu süreçte birlik ve beraberliğini güçlendirmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Türkiye’nin tarihî birikimi ve stratejik konumu nedeniyle uluslararası sistemde sıradan bir ülke olmadığını ifade eden Kurtulmuş, bölgesel gelişmeler karşısında güçlü bir toplumsal dayanışmanın gerekli olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında Orta Doğu ve çevresindeki jeopolitik gelişmelere de değinen Kurtulmuş, bölge üzerinde uzun yıllardır uygulanan böl-parçala politikalarına dikkat çekti. Bu senaryonun yaklaşık bir asırdır farklı yöntemlerle hayata geçirildiğini belirten Kurtulmuş, artık bu oyunun bozulması gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, “Bir asır boyunca bu senaryo bütün detaylarıyla uygulanmış ve ne yazık ki sonuç da alınmıştır. Şimdi bu oyunu bozuyoruz. Birilerinin bölüp parçaladığı bu coğrafyayı derleyip toparlamak bizim milletimize düşer, Türkiye’ye düşer” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin hem bölgesinde hem de küresel ölçekte yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek zorunda olduğunu belirten Kurtulmuş, ülkenin güçlü ve kararlı bir duruş sergilemesinin bölgesel istikrar açısından da önemli olduğunu söyledi.

“Dünya kuralsızlık dönemine girdi”

Kurtulmuş, küresel sistemin yeni bir döneme girdiğini ve daha önce geçerli kabul edilen birçok uluslararası kuralın artık sorgulandığını ifade etti. Gücü elinde bulunduran aktörlerin zayıf gördükleri ülkeler üzerinde baskı kurmaya çalıştığı bir dönemin yaşandığını dile getiren Kurtulmuş, bu şartların Türkiye için daha dikkatli ve güçlü olmayı zorunlu kıldığını belirtti.

Türkiye’nin dostları ve rakipleri tarafından yakından takip edildiğini vurgulayan Kurtulmuş, ülkenin güçlü bir şekilde ayakta durmasının hem bölgesel hem de küresel dengeler açısından önemli olduğunu söyledi. Bu nedenle toplumsal birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Gelir dağılımındaki adaletsizlik büyüyor

Konuşmasının ekonomi bölümünde küresel gelir dağılımındaki eşitsizliğe değinen Kurtulmuş, özellikle 1970’li yıllardan sonra teknolojik dönüşümle birlikte bu sorunun daha da derinleştiğini belirtti.

Emeğin değerinin korunmasının toplumsal barış açısından kritik olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Emeğin değeri bilinmezse o toplumda birliğin ve dirliğin olması mümkün değildir” dedi. Gelir dağılımındaki bozulmanın orta sınıfı zayıflattığını ve toplumsal gerilimleri artırdığını dile getiren Kurtulmuş, daha adil bir ekonomik düzenin küresel barış için de önemli olduğunu söyledi.

Dijitalleşme ve yapay zekâ yeni tartışmalar getiriyor

Kurtulmuş, teknolojik dönüşümün çalışma hayatında yeni tartışmalar ortaya çıkaracağını da belirtti. Dijitalleşme, robotik teknolojiler ve yapay zekâ alanındaki gelişmelerin yalnızca ekonomi değil, hukuk ve sosyal politikalar açısından da yeni düzenlemeleri zorunlu kılacağını ifade etti.

Bu gelişmelerin emek piyasalarını doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye’nin bu dönüşümü yakından takip ederek gerekli hazırlıkları yapması gerektiğini söyledi.

“Türkiye olarak daha sıkı kenetlenmeliyiz”

Bölgesel gelişmelere de değinen Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının küresel türbülansı artırdığını belirtti. Bu tür krizlerin dünya siyasetinde yeni kırılmalar yaratabileceğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye’nin bu süreçte güçlü bir toplumsal dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin içerde ayrışma senaryolarına izin vermeyeceğini belirten Kurtulmuş, Alevi-Sünni ya da Türk-Kürt ayrımı üzerinden toplumu bölmeye yönelik girişimlere karşı durulması gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye’nin kültürel farklılıklarını bir zenginlik olarak görmesi gerektiğini belirterek, ülkenin birlik ve kardeşlik içinde yoluna devam edeceğini ifade etti.