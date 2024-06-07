TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nun gündemi: Deprem mağduru çocuklar

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile komisyon üyeleri AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Devlet Su İşleri (DSİ) Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya katıldı.

Dönemin ilk teması: Deprem mağduru çocuklar

Sezer Katırcıoğlu, komisyon olarak bu yasama döneminde gündemlerinin 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve herkesi derinden yaralayan, ülkenin geleceği çocuklara maddi ve manevi tesir eden, sayısız acı ve gözyaşına sebep olan büyük depremler olduğunu bildirdi. Depremlerin, yetişkin bireylerde açtığı yaralar kadar bütün çocuklarda da derin izler bıraktığını kaydeden Katırcıoğlu, bu doğrultuda komisyon olarak bu dönem ilk olarak 'Deprem mağduru çocuklar' konulu geniş bir tema belirlediklerini aktardı.

"Deprem sonrası mağdur olan çocuklarımız için yapılan çalışmaları araştırmak, refakatsiz kalan, ailesinden ayrı düşmüş çocuklarımız ile bunlardan engelli olarak hayatına devam etmeye çalışan çocuklarımıza verilen destekleri dinlemek, başta eğitim hakkı olmak üzere, devletimizce yapılan çalışmaları yerinde görmek, eksiklikleri tespit etmek, konuyu kamuoyunun dikkatine sunmak ve tüm tespitlerimizi bir rapor haline dönüştürerek üst komisyonumuzun gündemine getirmek amacı ile çalışmamıza devam ediyoruz."

Diyarbakır depreminde 104 çocuk hayatını kaybetti

Asrın felaketi nedeniyle Diyarbakır'da enkaz altında kalan 104 çocuğun vefat ettiğini öğrendiklerini kaydeden Katırcıoğlu, depremde hayatını kaybeden çocuklara Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diledi. Katırcıoğlu, "29 çocuğumuzun ebeveyn kaybı yaşadığını üzüntüyle öğrendik. Enkaz altında bulunamayan kayıp çocuğun olmaması da bizi mutlu etti. Konteyner kentte 463 erkek ve 392 kız çocuğu kalıyor. 2'si Diyarbakır'da, 9'u diğer illerde 11 çocuğun uzuv kaybı yaşadığını görüyoruz. 10 çocuğumuzun protez işlemleri tamamlandı. Konteyner kentte 620 öğrencimize, LGS ve YKS için yardımcı kaynak dağıtıldığı bilgisi bize geldi. Heyetimizle konteyner kentteki aileleri ve çocukları ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.