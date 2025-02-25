TBMM tarihinde bir ilk! TBMM'de Yapay Zeka zirvesi düzenlenecek

TBMM tarihinde bir ilk! TBMM'de Yapay Zeka zirvesi düzenlenecek
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Milletvekili Fatih Dönmez, “ Meclis tarihinde bir ilk olacak TBMM çatısı altında meclis başkanımızın himayelerinde bir yapay zeka zirvesi düzenlemeyi planlıyoruz. komisyonumuzun görev süresi tamamlanmadan mayıs ayının ilk yarısında tüm paydaşların katılacağı yurt içinden yurtdışından çok değerli misafirlerin olacağı çok değerli bir zirvemiz olacak.” dedi.
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Dönmez, “Zirvenin ilk paneli de Siyaset ve yapay zeka olmasını arzu ediyoruz. Burada siyasi patilerimizin temsilcileri var şimdiden genel başkanlarına genel merkezlerine iletirlerse konuyla ilgilenen genel başkan yardımcılarını bir masa etrafında panelde dinlemek arzusundayız .Sonrasında da panellerimizde el verdiği şatlarda yaklaşık 5-6 konulu bir panel düzenleyeceğiz.” açıklamasında bulundu