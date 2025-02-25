TBMM tarihinde bir ilk! TBMM'de Yapay Zeka zirvesi düzenlenecek

NAGİHAN KALSIN

Dönmez, “Zirvenin ilk paneli de Siyaset ve yapay zeka olmasını arzu ediyoruz. Burada siyasi patilerimizin temsilcileri var şimdiden genel başkanlarına genel merkezlerine iletirlerse konuyla ilgilenen genel başkan yardımcılarını bir masa etrafında panelde dinlemek arzusundayız .Sonrasında da panellerimizde el verdiği şatlarda yaklaşık 5-6 konulu bir panel düzenleyeceğiz.” açıklamasında bulundu