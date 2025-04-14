TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Altı milletvekili hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığı tarafından Karma Komisyon’a sevk edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na, 6 milletvekiline ait yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 6 yeni dosya sevk edildi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a havale edildi.
Dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon’a sevk edilen milletvekilleri şöyle:
* CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
* Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır
* DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
* DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatımoğulları Oruç
* DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz
* DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
Meclis’teki sürecin Karma Komisyon’un yapacağı değerlendirme sonrası ilerlemesi bekleniyor.