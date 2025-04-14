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TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Altı milletvekili hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığı tarafından Karma Komisyon’a sevk edildi.

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TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na, 6 milletvekiline ait yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 6 yeni dosya sevk edildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a havale edildi.

Dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon’a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

* CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

* Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır

* DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş

* DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatımoğulları Oruç

* DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz

* DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

Meclis’teki sürecin Karma Komisyon’un yapacağı değerlendirme sonrası ilerlemesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA