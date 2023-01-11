TDP Genel Başkanı Sarıgül, genel af çağrısını yineledi

Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yapan Sarıgül, 9 Nisan'da af çağrısında bulunduğunu, bunun üzerine Türkiye'de 80'nin üzerinde cezaevini gezdiğini belirtti.

Çeşitli nedenlerle cezaevinde dünyaya gelen 4 binin üzerinde çocuk olduğuna işaret eden Sarıgül, "TDP olarak af talebimiz siyasi bir talep değil, kesinlikle ve kesinlikle vicdani bir taleptir" dedi.

Cumhuriyetin 100. yılında affın çıkacağına inandıklarını dile getiren Sarıgül, "Bizim devletimiz adaletli devlettir. İnanıyorum ki toplumsal barış için kardeşlik hukuku için Cumhuriyetin 100'üncü yılında, Cumhuriyetin 100'üncü yılı affı mutlaka çıkacaktır" diye konuştu.

Sarıgül, 2023 yılının Cumhuriyet yılı olmasıyla ilgili Futbol Federasyonu'na da çağrıda bulunarak, "Önümüzdeki sezonu mutlaka Cumhuriyet yılı olarak ilan edelim ve Cumhuriyetimizi kendimize yakışan ölçüler içinde el birliğiyle kutlayalım" ifadelerini kullandı.

TDP olarak devletin resmi toplantılarının iç politika malzemesi yapılmasını arzu etmediklerini de kaydeden Sarıgül, "En önemli konulardan bir tanesi de askerlerimiz, komutanlarımız. Komutanlarımız hiçbir toplantıda, hiçbir siyasi partinin genel başkanını alkışlama durumunda olmamalıdır" dedi.

Sarıgül, basın açıklamasının ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.