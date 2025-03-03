Tek dergi, 168 makale, 1 imza! Oytun Erbaş’ın makaleleri akademik etik tartışmalarının odağında

Covid-19 pandemisi sırasında yaptığı "Türkleri etkilemez" açıklamasıyla gündeme gelen Prof. Dr. Oytun Erbaş, bu kez akademik yayıncılık alanındaki uygulamalarıyla tartışma konusu oldu.

'Publishing with Integrity' adlı sosyal medya hesabı, fizyoloji alanında çalışan Erbaş’ın bilimsel makaleleriyle ilgili çarpıcı bir detayı gündeme getirdi. Paylaşıma göre, Erbaş’ın Deneysel ve Temel Tıp Bilimleri Dergisi'nde tam 168 makalesi bulunuyor. Ancak bu dergide yayımlanan toplam makale sayısı yalnızca 189.

Bu noktada en dikkat çeken unsur ise derginin sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni’nin bizzat Prof. Dr. Oytun Erbaş olması. Akademik etik kurallarına göre, bir bilim insanının yönettiği dergide bu kadar fazla sayıda makale yayımlaması, bağımsız hakem sürecinin sorgulanmasına neden oluyor.

Akademik yayınları inceleyen hesap, bu durumu “Bu etik olamaz, değil mi?” sözleriyle eleştirerek, bilim dünyasında sürecin ne kadar şeffaf işlediğine dair ciddi soru işaretleri yarattı.

Fatih Altaylı - Oytun Erbaş polemiği!

Oytun Erbaş, son günlerde gazeteci Fatih Altaylı ile yaşadığı polemikle de gündeme gelmişti. Altaylı, Erbaş’ın popülaritesini kaybetmemek için her yolu deneyebileceğini ima ederek, “Göster amcana deseler, gösterecek” ifadesini kullanmıştı. Bu sözlere yanıt veren Erbaş, Altaylı’yı hedef alarak, “Fatihçiğim, ben sana göstersem dudağında uçuk çıkar” açıklamasını yapmıştı.

Bilim dünyasında etik tartışmaları sürerken, Erbaş’ın bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.