Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Merkezi
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.A.G idaresindeki 34 GJH 840 plakalı otomobil, Kambur Söğüt mevkisinde E.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler M.A.G ve E.B ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.A.G, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.