Teknofest Güneydoğu ile teknoloji buluşması başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Güneydoğu’nun açılışında Türkiye’nin yapay zekâ, kuantum, biyoteknoloji, yarı iletkenler, ileri malzemeler ve uzay teknolojilerinde kapasitesini büyütmeye devam edeceğini söyledi.
Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda başlayan TEKNOFEST Güneydoğu, Türkiye’nin teknoloji ve savunma sanayisindeki projelerini, yeni nesil teknolojileri ve gençlerin geliştirdiği çözümleri aynı platformda buluşturdu. 4 Ekim’e kadar sürecek festival, 191 bin metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor. Programda 14 kategoride teknoloji yarışmalarının finalleri, hava gösterileri, bilim atölyeleri, simülasyonlar ve sergiler yer alıyor.
Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye’nin teknoloji alanında bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Savunma ve havacılık projelerinin yanı sıra Togg, İMECE ve Türksat 6A gibi projelere değinen Kacır, Türkiye’nin uzay çalışmalarında da yeni aşamaya hazırlandığını ifade etti.
Kacır, “Yapay zekada, kuantumda, biyoteknolojide, yarı iletkenlerde, ileri malzemelerde, uzay ve havacılık teknolojilerinde dünyanın en ileri çalışmalarına Türkiye’nin imzasını atacağız” dedi. Türkiye’nin kendi mühendislerinin geliştirdiği uzay aracıyla Ay’a erişmeye hazırlandığını belirten Kacır, yüksek katma değerli üretimin önümüzdeki dönemin temel başlıklarından biri olacağını söyledi.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise festivalin gençlerin teknoloji geliştirme sürecine katılımında oluşturduğu etkiye dikkat çekti. Bayraktar, TEKNOFEST’in “bir özgüven devrimi” olduğunu belirterek, gençlerin teknoloji üretme kapasitesini geliştiren bir ekosistem oluşturulduğunu ifade etti.
Milli Teknoloji Hamlesi’nin yalnızca savunma sanayisi ve gökyüzüyle sınırlı olmadığını belirten Bayraktar, teknolojinin tarımdan sağlığa, fabrikalardan laboratuvarlara kadar üretimin her alanında yer alması gerektiğini ifade etti. Bayraktar, “Teknoloji üretim gücüdür, istihdamdır, ihracattır. Teknoloji toplumların refahı için en güçlü araçtır” dedi.
99 ülkeden 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacı başvurdu
TEKNOFEST Güneydoğu, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlara da destek sağlanacak. Başvuran 730 binden fazla takımdan ise 2 bini finale kaldı. Bu yıl Amerika, Fransa, Çin ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 99 ülkeden başvuruların yapıldığı TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'na 5G, Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması, Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması ve Elektronik Harp Yarışması gibi 11 yeni kategori eklendi.
Turkcell’den gençlere ödül
Turkcell’in T3 Vakfı iş birliğiyle düzenlediği ‘5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması’nda dereceye giren takımların ödülleri de verildi. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “TEKNOFEST, gençlerimizin teknolojiyle yalnızca buluştuğu değil, bizzat teknoloji geliştirme fırsatı da bulduğu çok kıymetli bir platform. Turkcell olarak gençlerimizin fikirlerini desteklemeye ve Türkiye’nin yerli teknoloji ekosistemine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.
Dr. Ali Taha Koç, TEKNOFEST’in gençlerin teknoloji üretme yolculuğundaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “TEKNOFEST, gençlerimizin teknolojiyi yalnızca takip etmekle kalmayıp bizzat geliştirdiği çok güçlü bir buluşma noktası. Gençlerimizin ortaya koyduğu her çözüm, yerli teknoloji ekosistemimizi daha da güçlendiriyor. Yarışmada dereceye giren takımları ve tüm katılımcıları kutluyorum. Gençleri desteklemeyi ve teknolojiyi üreten Türkiye hedefine katkı sunmayı sürdüreceğiz.”