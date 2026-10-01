Teknofest Güneydoğu ile teknoloji buluşması başladı

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Şanlıurfa GAP Havalima­nı’nda başlayan TEK­NOFEST Güneydoğu, Türkiye’nin teknoloji ve savunma sanayisindeki proje­lerini, yeni nesil teknolojileri ve gençlerin geliştirdiği çözümle­ri aynı platformda buluşturdu. 4 Ekim’e kadar sürecek festival, 191 bin metrekarelik alanda ger­çekleştiriliyor. Programda 14 kategoride teknoloji yarışmala­rının finalleri, hava gösterileri, bilim atölyeleri, simülasyonlar ve sergiler yer alıyor.

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fa­tih Kacır, Milli Teknoloji Ham­lesi kapsamında Türkiye’nin teknoloji alanında bağımsızlı­ğını güçlendirmeye yönelik ça­lışmaların sürdüğünü belirtti. Savunma ve havacılık projele­rinin yanı sıra Togg, İMECE ve Türksat 6A gibi projelere deği­nen Kacır, Türkiye’nin uzay ça­lışmalarında da yeni aşamaya hazırlandığını ifade etti.

Kacır, “Yapay zekada, kuantumda, bi­yoteknolojide, yarı iletkenlerde, ileri malzemelerde, uzay ve ha­vacılık teknolojilerinde dünya­nın en ileri çalışmalarına Tür­kiye’nin imzasını atacağız” dedi. Türkiye’nin kendi mühendisle­rinin geliştirdiği uzay aracıyla Ay’a erişmeye hazırlandığını be­lirten Kacır, yüksek katma de­ğerli üretimin önümüzdeki dö­nemin temel başlıklarından biri olacağını söyledi.

TEKNOFEST Yönetim Ku­rulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise festivalin gençlerin teknoloji geliştirme sürecine katılımında oluşturduğu etkiye dikkat çek­ti. Bayraktar, TEKNOFEST’in “bir özgüven devrimi” olduğu­nu belirterek, gençlerin tekno­loji üretme kapasitesini gelişti­ren bir ekosistem oluşturuldu­ğunu ifade etti.

Milli Teknoloji Hamlesi’nin yalnızca savunma sanayisi ve gökyüzüyle sınırlı olmadığını belirten Bayraktar, teknolojinin tarımdan sağlığa, fabrikalardan laboratuvarla­ra kadar üretimin her alanında yer alması gerektiğini ifade et­ti. Bayraktar, “Teknoloji üretim gücüdür, istihdamdır, ihracat­tır. Teknoloji toplumların refahı için en güçlü araçtır” dedi.

99 ülkeden 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacı başvurdu

TEKNOFEST Güneydoğu, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlara da destek sağlanacak. Başvuran 730 binden fazla takımdan ise 2 bini finale kaldı. Bu yıl Amerika, Fransa, Çin ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 99 ülkeden başvuruların yapıldığı TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'na 5G, Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması, Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması ve Elektronik Harp Yarışması gibi 11 yeni kategori eklendi.

Turkcell’den gençlere ödül

Turkcell’in T3 Vakfı iş birliğiyle düzenlediği ‘5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması’nda dereceye giren takımların ödülleri de verildi. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “TEKNOFEST, gençlerimizin teknolojiyle yalnızca buluştuğu değil, bizzat teknoloji geliştirme fırsatı da bulduğu çok kıymetli bir platform. Turkcell olarak gençlerimizin fikirlerini desteklemeye ve Türkiye’nin yerli teknoloji ekosistemine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Dr. Ali Taha Koç, TEKNOFEST’in gençlerin teknoloji üretme yolculuğundaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “TEKNOFEST, gençlerimizin teknolojiyi yalnızca takip etmekle kalmayıp bizzat geliştirdiği çok güçlü bir buluşma noktası. Gençlerimizin ortaya koyduğu her çözüm, yerli teknoloji ekosistemimizi daha da güçlendiriyor. Yarışmada dereceye giren takımları ve tüm katılımcıları kutluyorum. Gençleri desteklemeyi ve teknolojiyi üreten Türkiye hedefine katkı sunmayı sürdüreceğiz.”