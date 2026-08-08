Ter kokan kocaya Yargıtay'dan kötü haber

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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin uyarılarına rağmen kişisel bakımına özen göstermeyen ve sürekli ter koktuğu belirlenen kocanın boşanmada tam kusurlu olduğuna ilişkin kararı onadı. Yeniden yapılan yargılamada kadın lehine hükmedilen toplam 360 bin liralık maddi ve manevi tazminat kesinleşti.

Psikolojik ve sözlü şiddet iddiasıyla dava açtı

B.D. isimli kadın, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle Aile Mahkemesine başvurarak eşi S.D’den boşanmak istedi.

Dava dilekçesinde kocasının kendisine psikolojik ve sözlü şiddet uyguladığını, ortak konutun yedek anahtarının eşinin ailesinde bulunduğunu ve aile bireylerinin kendisinden habersiz eve gelerek tamir ve tadilat yaptırdıklarını öne sürdü.

Eşinin ailesinin isteklerine göre hareket ettiğini, ihtiyaçlar konusunda sürekli sorun çıkardığını ve kendisiyle duygusal bağ kurmadığını belirten kadın, kocasının duş almadığını, ter koktuğunu ve kişisel bakımına dikkat etmediğini de ileri sürdü.

B.D, boşanmanın yanı sıra ortak çocuğun velayetinin kendisine verilmesini, çocuk için aylık 3 bin lira iştirak nafakası ile 200 bin lira maddi ve 200 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.

Koca iddiaları reddetti

S.D. ise hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını, her ailede yaşanabilecek olayların davacı tarafından çarpıtıldığını savundu.

Evliliğini sürdürmek istediğini ve eşini sevdiğini belirten koca, boşanma davasının reddedilmesini talep etti.

Mahkeme erkeği tam kusurlu buldu

Aile Mahkemesi; erkeğin kişisel temizliğine özen göstermediği, eşiyle yeterli iletişim kurmadığı, ortak konutun anahtarını anne ve babasına verdiği ve son tartışmada kadını evden kovduğu gerekçesiyle boşanma davasını kabul etti.

Erkeğin tam kusurlu olduğuna karar veren mahkeme, çocuk için aylık 3 bin lira iştirak nafakası belirledi. Kadın lehine 20 bin lira maddi ve 20 bin lira manevi tazminata hükmetti.

Yargıtay tazminatı yetersiz buldu

Kararı istinafa taşıyan kadının talepleri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. Dosyanın temyiz edilmesi üzerine inceleme yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin uyarılmasına rağmen temizliğine dikkat etmediğine ve sürekli ter koktuğuna işaret etti.

Daire, kadın lehine belirlenen maddi ve manevi tazminat tutarlarını yetersiz bularak mahkeme kararını bozdu.

Toplam 360 bin lira tazminat ödenecek

Bozma kararının ardından davayı yeniden gören Aile Mahkemesi, kadın lehine 180 bin lira maddi ve 180 bin lira manevi olmak üzere toplam 360 bin lira tazminata hükmetti.

Kararın yeniden temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, delillerin değerlendirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna vardı ve yerel mahkemenin kararını onadı.