Terme Galericiler Sitesi için çalışmalar başladı

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Terme Belediye Başkanı Şe­nol Kul, Galericiler Sitesi’nin ya­pılacağı alanda Terme Galerici­ler Kooperatifi Başkanı Osman Cengiz ve galerici esnafıyla ince­lemelerde bulundu.

Proje alanın­da düzenleme, tesviye ve temiz­lik çalışmalarının devam ettiğini belirten Kul, saha hazırlıklarının ardından zemin etüdü ve temel sondaj çalışmalarının yapılaca­ğını söyledi. Kul, “Saha düzenle­melerinin ardından zemin etü­dü ve temel sondaj çalışmaları gerçekleşecek. Bu önemli teknik aşamaların hemen ardından en kısa sürede temel atma aşaması­na geçeceğiz” dedi.

105 iş yeri yapılacak

Galericiler Sitesi’nin Ter­me’nin ticari hayatına katkı sağ­layacağını belirten Kul, projenin ilçedeki galericilik faaliyetlerini daha planlı bir yapıya kavuştura­cağını ifade etti.

Terme Galericiler Koopera­tifi Başkanı Osman Cengiz ise projenin galerici esnafının uzun süredir beklediği bir yatırım ol­duğunu belirterek, çalışmalara başlanmasından duyduğu mem­nuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda kurulacak Galericiler Si­tesi’nde 105 iş yerinin yer alması planlanıyor. Projenin tamamlan­masıyla ilçedeki galericilerin fa­aliyetlerini daha modern ve dü­zenli bir merkezde sürdürmesi hedefleniyor.