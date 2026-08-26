Terme Galericiler Sitesi için çalışmalar başladı
Samsun’un Terme ilçesinde galericilik sektörünü modern ve planlı bir merkezde buluşturacak Galericiler Sitesi projesinde saha çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda zemin hazırlığı sürerken, projenin tamamlanmasıyla 105 esnaf modern iş yerlerine kavuşacak.
Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Galericiler Sitesi’nin yapılacağı alanda Terme Galericiler Kooperatifi Başkanı Osman Cengiz ve galerici esnafıyla incelemelerde bulundu.
Proje alanında düzenleme, tesviye ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirten Kul, saha hazırlıklarının ardından zemin etüdü ve temel sondaj çalışmalarının yapılacağını söyledi. Kul, “Saha düzenlemelerinin ardından zemin etüdü ve temel sondaj çalışmaları gerçekleşecek. Bu önemli teknik aşamaların hemen ardından en kısa sürede temel atma aşamasına geçeceğiz” dedi.
105 iş yeri yapılacak
Galericiler Sitesi’nin Terme’nin ticari hayatına katkı sağlayacağını belirten Kul, projenin ilçedeki galericilik faaliyetlerini daha planlı bir yapıya kavuşturacağını ifade etti.
Terme Galericiler Kooperatifi Başkanı Osman Cengiz ise projenin galerici esnafının uzun süredir beklediği bir yatırım olduğunu belirterek, çalışmalara başlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda kurulacak Galericiler Sitesi’nde 105 iş yerinin yer alması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla ilçedeki galericilerin faaliyetlerini daha modern ve düzenli bir merkezde sürdürmesi hedefleniyor.