Terör örgütünden havan saldırısı: Yaralılar var

07 Şubat 2018

Bugün akşam saatlerinde, 19'uncu gününe giren 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında teröristlere yönelik Darmık Dağı ile Bülbül beldesi arasında operasyonlarını sürdüren askerlerin bulunduğu bölgeye PKK/YPG'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi.

En az 10 askerin yaralandığı belirtilen saldırının ardından, teröristlerin bulunduğu bölge operasyona katılan askerler ve sınırda konuşlu birlikler tarafından top ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Teröristlerin havanlı saldırısında yaralanan askerler ise yönlendirilen helikopterler ile bölgeden tahliye edildi. TSK'ya ait helikopterler ile alınan yaralı askerler, Kilis'e getirildi ve daha sonra ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Yaralı askerlerin acil serviste tedavisine başlanırken, hastane çevresinde de geniş güvenlik önlemi alındı.

Afrin'de 2 asker ile 8 ÖSO'lu yaralandı

Kaynak: DHA