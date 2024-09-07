TESK Başkanı Palandöken: Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önemli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde güvenliğin önemine dikkat çekerek, çocukların sağlığı ve güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Palandöken, “Çocuklarımız eğitim alırken en güvenli şekilde okullarına ulaşmalı ve okul bahçelerinde gönül rahatlığı ile sosyalleşmelidir. Bu konuda hem emniyet güçleri hem de yerel yönetimler denetimlerini en üst seviyede tutmalıdır” dedi.

“Yaklaşık 19 milyon öğrenci için ders zili çalacak”

Geçtiğimiz hafta anasınıfları ve birinci sınıfların uyum eğitimi aldığını hatırlatan Palandöken, "Bu hafta ise ülke genelinde yaklaşık 19 milyon öğrenci ders başı yapacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Çocukların iyi bir eğitim almasının yanı sıra, okula güvenli ulaşımı ve okul çevrelerinde sosyalleşirken güvenliklerinin sağlanmasının da öncelikli bir mesele olduğunu ifade etti.

“Okul çevresinde sıkı tedbirler alınmalı”

Palandöken, okul çevrelerinde alınması gereken güvenlik tedbirlerine de dikkat çekerek, “Özellikle okula giriş çıkış saatlerinde, teneffüslerde ve öğle aralarında okul çevresinde seyyar satıcılara, hijyenik olmayan gıda satıcılarına ve zararlı madde satan kişilere karşı çok dikkatli olunmalı. Öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurlara kesinlikle müsaade edilmemeli” dedi. Bu konuda aileler, okul idareleri, öğretmenler, okul aile birlikleri ve esnafın sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Palandöken, çocukların okul kantinleri dışında alışveriş yapmamaları konusunda ailelerin baskı kurmadan bilinçlendirmesi gerektiğini söyledi.

“Korsan servislere itibar edilmemeli”

Palandöken, çocukların güvenli bir şekilde okula ulaşmaları için okul servisi seçiminin de kritik olduğunu belirtti. Artan akaryakıt fiyatları ve bakım maliyetleri nedeniyle okul servis ücretlerinin yükseldiğini söyleyen Palandöken, "Ancak bu artışlar nedeniyle korsan servislerin yaygınlaşabileceği endişesi var. Veliler, korsan servislere kesinlikle itibar etmemeli" dedi. Oda'ya kayıtlı, TSE belgeli, kamera ve kapı sensörü gibi güvenlik ekipmanlarına sahip, yardımcı personel bulunduran yasal servislerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Palandöken'den uyarı: Şüpheli durumları yetkililere bildirin

Velilerin çocuklarını okula bırakırken dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Palandöken, “Veliler, çocuklarını yakından takip etmeli ve şüpheli gördükleri her durumu yetkililere bildirmekten çekinmemeli” şeklinde konuştu. Hem öğrencilerin güvenliği hem de sağlıklı bir eğitim ortamı için her bireyin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.